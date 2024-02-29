Путин анонсировал ипотеку под 2% для ряда россиян Путин: льготная ипотека под 2% будет доступна для участников СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участники специальной военной операции смогут получать льготную ипотеку, заявил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. По его словам, для военных будет доступна ипотека в ряде регионов со ставкой 2%.

Также льготной ипотекой, помимо участников СВО, смогут воспользоваться жители Дальнего Востока, Арктики, Донбасса и Новороссии, отметил Путин. Вместе с этим глава государства поручил предусмотреть особые условия семейной ипотеки для малых городов или регионов, где строится мало жилья.

Ранее Путин поручил до 1 марта распространить дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО и членов их семей. Речь идет о том, чтобы при оформлении жилищного кредита не учитывать требования по возрасту и семейному положению граждан. Ответственным за выполнение поручения назначен глава российского правительства Михаил Мишустин.

До этого экономист Михаил Беляев заявил, что в России может появиться льготная ипотека для определенных категорий граждан. По мнению эксперта, необходимо создать льготное кредитование на покупку жилья для решения социальных вопросов, а также чтобы «пузырь непродаваемых квартир рассасывался».