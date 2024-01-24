Экономист предрек серьезные изменения на рынке льготной ипотеки Беляев: в РФ может появиться льготная ипотека для определенных категорий граждан

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экономист Михаил Беляев считает, что в России может появиться льготная ипотека для определенных категорий граждан. В беседе с NEWS.ru он отметил, что необходимо создать льготное кредитование на покупку жилья для решения социальных вопросов, а также чтобы «пузырь непродаваемых квартир рассасывался».

Я думаю, пойдут по пути адресной льготной ипотеки. Надо еще рассматривать социальные аспекты. Людям надо улучшать свои жилищные условия. Кроме как через ипотеку они не могут это сделать. Нужно создавать льготную ипотеку и для решения социальных вопросов, и чтобы пузырь непродаваемых квартир рассасывался, чтобы хоть как-то работала строительная отрасль. 6% для льготной ипотеки — много. Видимо, будут включены определенные категории, и хотелось бы, чтобы она была адресной, — заявил финансовый аналитик.

По словам Беляева, сейчас рынок находится в застое. Он отметил, что граждане не могут приобрести квартиры без кредита и в данных условиях высокий процент немыслим. Эксперт подчеркнул, что цены растут опережающими темпами даже на небольшие квартиры.

У нас они растут из-за монополистического рынка. Когда на рынке нет конкуренции, ее заменяет антимонопольное ведомство. Оно следит за рынком, мониторит его, отслеживает повышение цен и разрешает компаниям торговать по ценам, обеспечивающим среднюю прибыль, но не разрешает получать сверхприбыль, основанную на монопольной власти над рынком. Однако у нас ФАС абсолютно беспомощна из-за законодательства, — объяснил специалист.

Ранее заместитель министра финансов Иван Чебесков заявил, что на данный момент семейная ипотека не является эффективной мерой поддержки населения. По его словам, по поручению президента Владимира Путина эта льгота будет продлена, однако она нуждается в трансформации.