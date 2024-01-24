В Минфине заявили о неэффективности продленной Путиным семейной ипотеки Замминистра финансов: семейная ипотека нуждается в трансформации

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На данный момент семейная ипотека не является эффективной мерой поддержки населения, заявил заместитель министра финансов Иван Чебесков. По его словам, согласно поручению президента Владимира Путина, эта льгота будет продлена, однако она нуждается в трансформации, передает РИА Новости.

Данные, которые у нас есть сейчас… показывают, что сейчас эффективной мерой поддержки льготные программы не являются. Их нужно трансформировать, в том числе и семейную ипотеку, чтобы при ее продлении она все-таки помогала именно семьям, именно тем, на кого нацелена, — заявил Чебесков.

По словам замминистра, ведомство уже готовит комплексные предложения по всем программам, а также следит за развитием рынка льготного кредитования. Гражданам РФ необходимо предоставить возможность решать жилищные проблемы, указал он.

Ранее Путин заявил о необходимости продлить семейную ипотеку. Он также высказался о возможности введения в стране льготной ипотеки на вторичное жилье. По его словам, в таком случае важно избежать злоупотреблений выделенными на это средствами.