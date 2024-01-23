«Надо продлить»: Путин о семейной льготной ипотеке Путин высказался за продление семейной льготной ипотеки под 6%

Фото: Сергей Карпухин, ТАСС/Kremlin.ru

В России необходимо продлить программу льготной ипотеки, заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с российскими семьями в рамках выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Он также высказался о возможности введения в стране льготной ипотеки на вторичное жилье. По его словам, которые передает ТАСС, в таком случае важно избежать злоупотреблений выделенными на это средствами.

Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена, продолжена льготная семейная ипотека под 6%. Вот это мы точно сделаем, — отметил Путин.

Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко ранее заявила, что в 2024 году сразу несколько льготных ипотечных программ останутся доступными для россиян. Речь идет о сельской, дальневосточной, арктической и ипотеке для IT-специалистов. Эксперт напомнила, что сельская ипотека под 3% годовых принята бессрочно.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отмечал, что семейная ипотека стала самой востребованной и масштабной по выдаче в рамках кредитования с господдержкой в прошлом году. По его словам, эта льготная программа очень хорошо раскрутилась и впервые достигла таких результатов.