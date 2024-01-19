Россиянам пояснили, какие льготные программы ипотеки останутся в 2024 году Эксперт Радченко: дальневосточная и IT-ипотека останутся доступными в 2024 году

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сразу несколько льготных ипотечных программ останутся доступными для россиян в 2024 году, рассказала NEWS.ru президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко. Речь идет о сельской, дальневосточной, арктической и ипотеке для IT-специалистов. Эксперт напомнила, что сельская ипотека под 3% годовых принята бессрочно.

Сельскую ипотеку можно взять для готового жилья, не только на новостройки в населенных пунктах меньше 50 тысяч населения. И обязательно нужно быть там прописанным потом. Есть арктическая ипотека и дальневосточная под 2%, которые действуют до 2030 года. Есть ипотека для айтишников под 5% в городах-миллионниках, также введенная в прошлом году. Она действует до 2025 года, и, я думаю, ее наверняка продлят, — отметила Радченко.

Эксперт пояснила, что льготная ипотека для семей с двумя детьми действует до 2025 года, а до 1 июля 2024 года действует только на новостройки. Однако некоторые факты показывают, что ее постепенное сворачивание уже началось.

Первоначальный взнос повышен до 30% и для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, в два раза уменьшили размер кредита. 8%, конечно, лучше, чем рыночная 16%, но цена в 6 млн рублей вообще ни о чем по нынешним ценам. Размер первоначального взноса 30% тоже достаточно высокая планка. Поэтому можно сказать, что сворачивание ее уже началось, то есть формально её не отменили, но сделали ее слишком узким горлышком, — сказала Радченко.

Ранее ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута заявил, что cемейная льготная ипотека, срок которой истекает 1 июля 2024 года, будет продлена. По его мнению, ипотеку с государственной поддержкой свернут или заменят на новый продукт, в частности, много ведется разговоров о региональной ипотеке.