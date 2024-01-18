Брокер намекнул на продление одной льготной ипотечной программы в России Брокер Ракута заявил, что семейная льготная ипотека будет продлена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семейная льготная ипотека, срок которой истекает 1 июля 2024 года, будет продлена, предположил в разговоре с NEWS.ru ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. По его мнению, ипотеку с государственной поддержкой свернут или заменят на новый продукт, в частности много ведется разговоров о региональной ипотеке.

Уже сейчас, с Нового года, произошли изменения: ужесточили требования, ограничили количество ипотеки, но семейную ипотеку однозначно продлят. Ипотеку с государственной поддержкой свернут или заменят на новый продукт, в частности много ведется разговоров о региональной ипотеке. Но у нас много регионов с разным уровнем доходов населения. Будет ли справедливо, что одна область будет получать одни льготы, а другие — иные. Возможно, что-то дополнительно придумают, но введенная в 2020 году господдержка под 8% точно будет закрыта, — сказал Ракута.

Ранее председатель правления ВТБ Георгий Горшков заявил, что выдача льготной ипотеки стала для российских банков убыточной. По его мнению, необходимо повысить размер субсидий для финансовых организаций по льготной ипотеке и сделать ее выдачу более адресной. Он считает, что в субсидии кредиторам нужно вернуть один процентный пункт, чтобы показатель составил 2,5 п. п.