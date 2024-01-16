В России признали льготную ипотеку убыточной для банков Зампред ВТБ Горшков: льготная ипотека стала убыточной для российских банков

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Выдача льготной ипотеки стала для российских банков убыточной, заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков на полях выставки-форума «Россия» на ВДНХ. По его мнению, необходимо повысить размер субсидий для финансовых организаций по льготной ипотеке и сделать ее выдачу более адресной, передает ТАСС.

В условиях сокращения правительством субсидии на 0,5 п. п. по всем госпрограммам с конца 2023 года выдача льготной ипотеки де-факто стала для банков убыточной. Наша рентабельность по ним в последние месяцы и так была около нуля, а с 23 декабря стала отрицательной. У других крупных игроков ситуация аналогичная, — объяснил Горшков.

Он считает, что в субсидии кредиторам нужно вернуть один процентный пункт, чтобы показатель составил 2,5 п. п. Как подчеркнул Горшков, это поможет сделать развитие рынка понятным и предсказуемым для всех участников. По словам банкира, большая часть застройщиков готова работать по новым условиям.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин ранее заявил, что заменой ипотеки в России могут стать лизинг и покупка жилья в рассрочку. По его словам, власти уже прорабатывают такую альтернативу, чтобы поддержать спрос на недвижимость.