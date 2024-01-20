Названо самое востребованное ипотечное предложение в России в 2023 году Хуснуллин: самой востребованной программой в 2023 году стала «Семейная ипотека»

«Семейная ипотека» стала самой востребованной и масштабной по выдаче ипотечной программой с господдержкой в 2023 году, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, она очень хорошо «раскрутилась» и впервые достигла таких результатов.

Очень хорошо «раскрутилась» «Семейная ипотека». Впервые за прошедшие годы она стала самой востребованной и самой большой по объему, — сказал Хуснуллин.

Всего, по его данным, за прошедший год выдано семь миллионов ипотечных кредитов, 2,4 млн из них прошли по льготным программам. Вице-премьер уточнил, что это в 1,5 раза больше, чем в 2022 году.

Ранее сообщалось, что средний размер скидок при продаже квартир на вторичном рынке жилья в России с января этого года пребывает на рекордно низком уровне и не превышает 3%. При этом в некоторых крупных российских городах тенденция на рост среднего дисконта все же наметилась, там скидки превысили 9%.

До этого ипотечный брокер Дмитрий Ракута пояснила, что к росту отказов в заявках на ипотеку привело ужесточение требований со стороны банков. Эксперт подчеркнул, что в первую очередь кредитно-финансовые организации стали серьезнее относиться к платежеспособности потенциальных заемщиков.