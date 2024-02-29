Что за Радик Богданов, который сдался в плен ВСУ и воевал против ВС РФ

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины

В Башкирии возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего Радика Богданова, который мог воевать на стороне Вооруженных сил Украины после сдачи в плен, сообщает «Коммерсант». Что об этом известно?

Что известно о Богданове

Согласно данным из картотеки Кармаскалинского межрайонного суда, в 2009 году мужчина был приговорен к 8 годам и 11 месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть. В феврале 2016 года его освободили.

Весной 2017 года ему назначили восемь месяцев исправительных работ, но потом срок был заменен на 71 день лишения свободы за незаконное проникновение в жилище. В декабре того же года МВД обратилось в суд с иском об установлении в отношении Богданова административных ограничений, чтобы запретить ему приобретать алкоголь и выходить из дома с 22 часов до 6 утра. В правоохранительных органах сообщили, что по месту проживания Богданов «характеризуется отрицательно».

«В 2018 и 2021 годах Кармаскалинский межрайонный суд рассматривал уголовные дела, по которым Богданов проходил обвиняемым в кражах. В сентябре 2018 года он был признан виновным в хищении ноутбука с клавиатурой и мышкой стоимостью 9,6 тысячи рублей из дома односельчанина. Суд назначил 2,5 года колонии строгого режима», — сообщает «Коммерсант».

В марте 2022 года он был приговорен к трем годам колонии за кражу автомобильных дисков.

Как Богданов оказался в рядах ВСУ

В июле 2023 года один из украинских Telegram-каналов сообщил, что военнопленный Радик Богданов, якобы служивший в подразделении «Шторм Z», перешел на сторону ВСУ.

По данным источников, он вступил в украинский батальон «Скала» летом прошлого года в районе села Водяного в ДНР. Данное подразделение с осени 2023 года вошло в состав 425-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск ВСУ. Батальон специализируется на штурмовых операциях и разведке.

«Пройдя инструктаж по медицинской, боевой и взрывотехнической подготовке, он вступил в ряды вооруженного формирования и до начала января этого года воевал против российской армии», — сообщает «Коммерсант».

По информации журналистов, Главное следственное управление МВД по Башкирии возбудило уголовное дело в отношении Богданова, потому что он сдался в плен украинским военнослужащим и в дальнейшем принимал участие в боях против российской армии.

По информации Telegram-канала Baza, 3 января Богданов вернулся в Россию во время обмена военнопленными, через некоторое время следователи выяснили, что он участвовал в боях на стороне украинской армии. Богданов дал признательные показания, и его задержали на несколько суток, отмечают источники.

«Ему инкриминируется участие в вооруженном формировании на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации (ч. 3 ст. 208 УК РФ). Санкции по этой статье предусматривают от 12 до 20 лет лишения свободы», — говорится в материале «Коммерсанта».

Журналисты также обратили внимание, что, скорее всего, обвинение фигуранту изменят. Так, действия Богданова в дальнейшем могут быть переквалифицированы на ст. 352.1 УК (добровольная сдача в плен) или ст. 275 УК (госизмена в форме перехода на сторону противника), по последней статье предусмотрено пожизненное наказание, только расследование будет проводиться уже не МВД, а ФСБ, добавил источник.

Официальных комментариев от ФСБ, МВД и МО РФ на тему Радика Богданова пока не поступало.

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