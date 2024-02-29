«Пойдет в депутаты»: продюсер оценил реакцию Ивлеевой на послание Путина Продюсер Рудченко допустил уход Ивлеевой в политику

Блогер Анастасия Ивлеева является увлеченным человеком, если она заинтересовалась политическими темами, то дело может перерасти до госслужбы, рассказал NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Он предположил, что экс-ведущая программы «Орел и решка» может пойти в депутаты.

Мы можем наблюдать такое явление как перерождение Насти Ивлеевой. Она, как человек увлеченный, если действительно заинтересовалась тематикой политической жизни нашей страны, ее развития, вполне возможно это дело может перерасти в заинтересованность к госслужбе. Может быть, предполагаю, даже пойдет в депутаты, — считает Рудченко.

Ранее Ивлеевав своем Telegram-канале заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию и пообещала, что пойдет голосовать за озвученные в речи проекты и инициативы. Блогер подчеркнула, что в последние месяцы пытается разобраться «во многих вопросах», которым раньше не уделяла внимания.

Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. Глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных».