«В первый раз смотрела»: Ивлеева высказалась о послании Путина Ивлеева заявила, что пойдет голосовать за озвученные Путиным в послании проекты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анастасия Ивлеева

Блогер Анастасия Ивлеева в своем Telegram-канале заявила, что впервые посмотрела послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию, и пообещала, что пойдет голосовать за озвученные в речи проекты и инициативы. Ивлеева подчеркнула, что в последние месяцы пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания.

В этом году первый раз смотрела послание президента. Последние месяцы я стараюсь погрузиться и разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Инициативы и проекты, которые были озвучены, у меня искренне отзываются, и я знаю, что пойду за них голосовать, — написала Ивлеева.

Ранее сообщалось, что послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила два часа шесть минут.

В ходе послания глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья.