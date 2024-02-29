Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности Послание Путина Федеральному собранию продлилось 2 часа 6 минут

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Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. Оглашение началось в 12:14 по мск в Гостином дворе.

В ходе послания глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения из аварийного жилья.

Для Путина нынешнее послание стало 19-м. Оглашение послания в предыдущем году продлилось 1 час 45 минут. В ходе прошлого выступления президент рассказал в том числе об СВО, ее причинах, отношениях со странами Запада. Тогда же глава государства объявил и о решении приостановить участие России в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ранее заявил, что ожидает от послания Путина поручений по созданию механизмов для усиленного развития регионов. По его мнению, нужно обеспечить высокий уровень жизни граждан в любой точке страны.