Слуцкий поделился ожиданиями от послания Путина Слуцкий: от послания Путина жду поручений по усиленному развитию регионов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий ожидает от послания президента России Владимира Путина к Федеральному собранию поручений по созданию механизмов для усиленного развития регионов, рассказал депутат в беседе с РИА Новости. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам, нужно обеспечить высокий уровень жизни граждан в любой точке страны.

Важно обеспечить достойный уровень жизни наших граждан в любой точке страны, когда каждый может пользоваться качественной медициной, современным транспортом, получать хорошее образование, — отметил депутат.

Путин также может придать импульс дальнейшему укреплению позиций России в мире, подчеркнул Слуцкий. В рамках послания глава государства, возможно, затронет развитие ключевых положений Концепции внешней политики РФ, сказал он.

В настоящее время международная миссия России — внести вклад в формирование нового, более справедливого мирового порядка, — констатировал Слуцкий.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что на оглашении послания президента РФ Федеральному собранию будут присутствовать представители некоторых иностранных СМИ. В Кремле, по его словам, никогда заранее не рассказывают о темах обращения Путина к парламенту.