Стало известно, какую информацию о SHAMAN выдали на «Золотом Граммофоне» Пресс-служба Киселева: информация о «компромате» на SHAMAN — глупость

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец Shaman (Ярослав Дронов)

В папках, которые выдали гостям во время музыкальной премии «Золотой Граммофон», не было «компромата» на певца SHAMAN, сообщили NEWS.ru в пресс-службе главы «Русской медиагруппы» Владимира Киселева. По данным представителей лидера группы «Земляне», материалы раздали именно для того, чтобы за Киселева ничего «не придумывали» и не бросались такими «глупостями».

В папках нет никакого «компромата», как писали некие издания. Раздали папки с материалами именно для того, чтобы не дискредитировали и не придумывали за Владимира Киселева и не начинали такими глупостями и словосочетаниями бросаться, как компромат. Нет никакой субъективности в высказываниях. Мы ничего не просим, хотите печатайте, хотите нет. Мы информируем для того, чтобы не было двойных толкований, — отметили в пресс-службе главы «Русской медиагруппы».

В папках содержатся выдержки из публикаций средств массовой информации о SHAMAN, а также сведения об артисте и его выступлениях. Например, в одном из документов приводится рейтинг самых популярных исполнителей 2023 года по мнению «VK Музыки». В тексте отмечается, что, несмотря на то что исполнитель назвал себя самым популярным артистом, в рейтинге крупнейшей социальной сети он не представлен.

В среду, 28 февраля, издание «Страсти» сообщило, что журналистам раздали «компромат» на музыканта. По информации издания, представители прессы получили подборку высказываний Владимира Киселева, в которых он критикует артиста.