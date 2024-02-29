Актриса Софья Каштанова: фото, личная жизнь, сериалы, мнение о Петрове

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Софья Каштанова

Актриса Софья Каштанова в 2022 году призналась, что вышла замуж. Что еще известно о личной жизни артистки, в каких проектах она задействована сейчас?

Чем известна Каштанова

Софья Каштанова родилась 6 августа 1987 года в Москве в семье актрисы Аллы Каштановой и сценариста Андрея Антонова.

Родители развелись, когда девочка была маленькой. Впоследствии ее мама вышла замуж за мексиканца и уехала к нему на родину в Латинскую Америку вместе с дочерью. До 15 лет Каштанова жила в Мексике.

В 17 лет будущая актриса вернулась в Россию. В 2004 году она стала студенткой Школы-студии МХАТ.

В кино Каштанова дебютировала в 2005 году в сериале «Студенты». Также артистка снималась в проектах «Нулевой километр», «Непридуманное убийство», «Кухня», «Оттепель», «В бегах», «Полицейский с Рублевки», «Психологини», «Ботан и супербаба» и других.

Всего в ее фильмографии на данный момент 39 работ.

Что известно о личной жизни Каштановой

В 2019 году Софья Каштанова впервые стала мамой — она родила сына Джорджа. В 2021 году на свет появился второй ребенок артистки — дочь Даниэль.

«Пришло время поделиться нашим счастьем, у нас в семье родилась принцесса! Как и сына, я родила дочку в Мексике, в тепле, у моря и самых экологичных в плане рождения детей условиях!» — сообщала Каштанова.

При этом она не рассказывала, кто отец детей и состоит ли она с ним в браке. В 2022 году Каштанова призналась, что вышла замуж.

«Да, я вышла замуж, но случилось это не вчера. Мы с мужем вместе семь лет, и в какой-то момент узаконили свои отношения, просто не стали этого афишировать. Поженились мы в России, причем в тот момент у меня был такой сильный женский эмоциональный фон, что я была готова рвать и метать в адрес отца своего ребенка. Знаю, само это выражение — „отец моего ребенка“ — звучит как-то загадочно, но мужем я его действительно публично никогда не называю», — сказала актриса.

Она также рассказала, что пышной свадьбы у нее не было — они с супругом просто расписались в загсе.

«Платье белое, конечно, было, но безо всяких кринолинов. Все прошло спокойно, громкого праздника мы не устраивали, посидели в семейном кругу, без гостей, выпили шампанского. Тогда я в очередной раз убедилась, что счастье действительно любит тишину. Не хочу загадывать, как сложится наша история, но точно знаю, что грандиозные свадьбы — это не мое», — объясняла Каштанова.

Муж актрисы — бизнесмен Арташес Арутюнов. Он не связан ни с миром кино, ни с шоу-бизнесом.

Что Каштанова говорила про Петрова

Софья Каштанова снималась с актером Александром Петровым в сериале «Полицейский с Рублевки». Она отмечала, что артист в жизни не похож на своего экранного персонажа.

«В жизни Саша Петров совсем не ловелас, как на экране. Насколько я знаю и понимаю Сашку, он один из самых верных ребят, однолюб, можно сказать», — отмечала Каштанова.

Чем сейчас занимается Каштанова

Софья Каштанова продолжает творческую деятельность.

В 2023 году она снялась в сериале «Короче, план такой».

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