В Британии начали готовиться к смерти Карла III Daily Express: власти Великобритании начали подготовку к смерти короля Карла III

В Великобритании начали готовиться к смерти короля Карла III, сообщает Daily Express. По информации издания, в случае смерти монарха в Королевстве пройдет операция под кодовым названием «Мост Менай».

В план мероприятий войдут сведения о том, как общественность будет оповещена о его смерти, полная информация о том, что будет происходить в течение десяти дней после смерти короля и куда будет доставлен его гроб, — говорится в материале.

Название плана могло быть выбрано не случайно, а в честь подвесного моста в Уэльсе из-за прочных отношений короля с этим регионом, принцем которого он являлся 64 года.

«Мост Менай» — это не первый план, разработанный на случай смерти британского монарха. На случай кончины королевы Елизаветы II была организована операция «Лондонский мост».

Ранее руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева сообщила, что ни один из английских монархов еще не отказывался от короны по болезни, но Карл III может это сделать, причем вполне законно. По ее словам, последнее отречение от престола произошло в 1936 году, когда король Эдуард VIII предпочел короне женитьбу на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Также появились сообщения о том, что Карл III внезапно был вынужден начать подготовку к передаче короны наследнику. Как заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн, до болезни вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.

О болезни монарха стало известно 5 февраля. В Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Король надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.