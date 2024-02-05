У короля Великобритании Карла III обнаружили рак

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Король Великобритании Карл III

У короля Великобритании Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением простаты, сообщили в Букингемском дворце. Отмечается, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

Во время недавней процедуры в больнице по поводу доброкачественного увеличения простаты у короля была отмечена отдельная проблема, вызывающая озабоченность. Последующие диагностические тесты выявили форму рака. Сегодня Его Величество приступил к регулярному лечению. В течение этого периода Его Величество продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой в обычном режиме — говорится в сообщении.

Отмечается, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

В январе Карл III успешно перенес операцию после обнаружения у него увеличенной простаты, его состояние оценивалось как «хорошее». Монарха госпитализировали в лондонскую клинику 26 января для лечения связанных с увеличением предстательной железы проблем. В сопровождении королевы Камиллы он благополучно перенес процедуру. Решение об обращении к специалистам было принято в Букингемском дворце в середине прошлого месяца.