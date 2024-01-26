Стало известно, как прооперировали Карла III Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию на простате

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Король Великобритании Карл III успешно перенес операцию после обнаружения у него увеличенной простаты, пишет The Sun. По данным издания, его состояние оценивается как «хорошее».

Монарха госпитализировали в лондонскую клинику 26 января для лечения связанных с увеличением предстательной железы проблем. В сопровождении королевы Камиллы он благополучно перенес процедуру. Решение об обращении к специалистам было принято в Букингемском дворце в середине января.

После операции Карл III поблагодарил всех, кто отправил ему добрые пожелания на прошлой неделе, и выразил радость по поводу положительного влияния информации о его диагнозе на общественное здравоохранение. В связи с восстановлением после операции отложены все публичные мероприятия монарха. В частности, по рекомендации лечащего врача перенесены запланированные встречи в Шотландии, включая встречи с иностранными представителями.

Ранее королевский эксперт Ричард Фицуильямс заявил, что главной проблемой в жизни короля Великобритании Карла III в 2024 году могут стать напряженные отношения с сыном принцем Гарри. Монарху, по словам аналитика, не будет давать покоя вражда с Сассексами после выхода автобиографической книги Гарри «Запасной» и расследования о жизни королевской семьи «Эндшпиль», написанного журналистом Омидом Скоби.