Британовед рассказала, может ли король отречься от престола по болезни Британовед Ананьева: Карл III может передать часть своих функций наследнику

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Карл III

Ни один из английских монархов еще не отказывался от короны по болезни, но Карл III может это сделать, причем вполне законно, отметила в беседе с NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева. По ее словам, последнее отречение от престола произошло в 1936 году, когда король Эдуард VIII предпочел короне женитьбу на дважды разведенной американке Уоллис Симпсон.

Карл III имеет полное право отречься от престола по состоянию здоровья. Но он также может, даже будучи больным, оставаться на престоле. Просто часть своих функций передаст принцу Уильяму, — пояснила британовед.

Ананьева напомнила, что, согласно британскому Акту о престолонаследии XVIII века, в случае ухода с трона Карл должен передать его старшему сыну Уильяму. Сейчас принцу 41 год, он сын погибшей в 1997 году принцессы Дианы Уэльской.

Ранее стало известно, что Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему — настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне. Будущий монарх сблизился с православным монахом в 1997 году и с тех пор прислушивается к его советам. Они возобновили контакты, когда стало известно, что Карл III болен раком.

Также появились сообщения о том, что Карл III внезапно был вынужден начать подготовку к передаче короны наследнику. Как заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн, до болезни вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.