Стало известно, к кому обратился за помощью больной раком Карл III The Sun: Карл III обратился за помощью к православному монаху Ефрему

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Карл III

Король Великобритании Карл III обратился за помощью к архимандриту Ефрему — настоятелю Ватопедского монастыря на Афоне, сообщает The Sun. По данным газеты, монарх сблизился с православным монахом в 1997 году и с тех пор прислушивается к его советам. Они возобновили тайные контакты, когда стало известно, что Карл III болен раком.

Да, мы поддерживаем связь с тех пор, как ему поставили диагноз, и я верю, что ему удастся преодолеть болезнь. У нас очень хорошее взаимопонимание, — заявил архимандрит Ефрем.

У Карла III обнаружили онкологическое заболевание во время процедур, связанных с увеличением у него простаты, сообщили в Букингемском дворце. Отмечается, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

Накануне сообщалось, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось. Как заявил эксперт по британской королевской семье Том Квинн, до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности Карла III в связи с онкологическим заболеванием отца. Сын монарха был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска.