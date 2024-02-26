Король Карл III начал подготовку к передаче короны сыну Заболевший раком король Карл III разрабатывает план передачи короны наследнику

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Карл III

Король Великобритании Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику раньше, чем ожидалось, сообщает издание Daily Mirror. Как заявил эксперт по британской королевской семье Тома Квинн, до болезни короля вопросы наследования не предполагалось обсуждать еще по меньшей мере 10 лет.

По утверждению Квинна, планы наследования стали разрабатываться вскоре после известия, что Карл III заболел раком. При этом, он считает, что планирование держат в секрете от младшего сына короля, принца Гарри. Это связано с его репутацией: придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всем рассказать прессе.

Ранее сообщалось, что принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III в связи с онкологическим заболеванием отца. Сын монарха был вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых мероприятиях.

О болезни монарха стало известно 5 февраля. В Букингемском дворце заявили, что Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Король надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.