У принца Гарри случилась истерика из-за снижения уровня его защиты Принц Гарри проиграл суд по поводу снижения уровня своей безопасности

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Принц Гарри

39-летний сын короля Великобритании Карла III принц Гарри проиграл суд Министерству внутренних дел Британии по поводу снижения уровня степени защиты после того, как он и его жена актриса Меган Маркл покинули страну в январе 2020 года, пишет Daily Mail. В ходе процесса Гарри в ультимативной форме потребовал узнать, кто несет ответственность за понижение уровня его полицейской безопасности и назвать их имена, говорится в сообщении.

Гарри сравнил опасность для себя и своей семьи с рисками, с которыми столкнулась его мать, принцесса Диана, перед своей смертью в 1997 году, когда ее преследовали папарацци. Он назвал снижение уровня защиты несправедливым и пожаловался, что его визиты в Великобританию были небезопасными. Однако суд признал снижение уровня безопасности абсолютно законным, — отмечает издание.

Юристы Министерства внутренних дел заявили, что Британия располагает «ограниченными государственными ресурсами» и что полицейская защита должна распространяться лишь на тех, кто «действует в интересах государства посредством своей общественной роли».

Гарри утверждал, что только потому, что он больше не является членом королевской семьи, это не уменьшает угроз, с которыми он сталкивается, ведь он все равно находится в линии наследования престола. Через несколько часов после вынесения решения суда представитель Гарри объявил, что подаст апелляцию.

Ранее экс-журналист BBC Том Боуэр заявил, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл должны быть лишены титулов герцога и герцогини Сассекских. Скандальной королевской паре нужно запретить доступ в Букингемский дворец, считает он.

Боуэр отметил, что в США у Гарри и Маркл нет источников дохода или крупных контрактов с Голливудом, поэтому им сложно вести роскошный образ жизни. Герцогу и герцогине Сассекским попросту больше нечем удивлять американцев, добавил он.

Возвращение Гарри в Лондон к больному раком отцу журналист назвал циничной уловкой. Таким образом принц хочет показать себя хорошим сыном.