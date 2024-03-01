Паспорт США, выступления в РФ, дочь: как сейчас живет актер Олег Штефанко

Фото: Supplied by FilmStills.net/filmstills/Global Look Press

Олег Штефанко

Олег Штефанко — российский актер с американским гражданством, который стал популярен благодаря работам в сериалах «Группа „Зета“», «Лесник» и эпизодическим ролям в некоторых зарубежных фильмах. Как сейчас живет артист?

Чем известен Штефанко

Олег Штефанко родился 7 сентября 1959 года в городе Чистяково Донецкой области УССР. После окончания средней школы в 1976 году поступил в театральное училище имени Щепкина в Москве. Закончив обучение, его приняли в труппу академического Малого театра.

На российских экранах Штефанко дебютировал в 1980 году в ленте «Контрольная полоса», где сыграл небольшую роль. В дальнейшем на протяжении нескольких лет с его участием вышло еще несколько картин. В 1985 году артиста призвали на службу в Советскую армию. Он был распределен в инженерные войска в Нахабино (Московская область).

В 1990-х принял решение эмигрировать в США, поскольку в тот момент не мог заработать денег на проживание для себя и семьи.

«После перестройки страна пошла вразнос — дефолты и все такое прочее. Мысли были об одном: где найти деньги на еду. А у меня уже семья была, дочке Кристине годик исполнился», — признавался Штефанко в одном из интервью.

В США он зарабатывал на жизнь, работая охранником, официантом, таксистом, продавал страховые полисы и собирал мебель. В 1994 году переехал в Лос-Анджелес, устроившись на телевидение и в кино. Был принят в две американские актерские гильдии и получил гражданство США.

Сначала он играл эпизодические роли, а в 2004 году снялся в фильме Роберта Де Ниро «Ложное искушение», после выхода картины стал известен американскому зрителю.

В Россию актера стали приглашать в 2003 году. Первой работой стала кинокартина «Родина зовет». В дальнейшем он принял участие в различных проектах, где в основном играл роли мужественных героев.

В 2009-м сыграл в фильме режиссера Тони Гилроя «Ничего личного», где работал на съемочной площадке вместе с Джулией Робертс. В 2022 году на экраны вышла картина «Тетрис» с участием Штефанко. В настоящее время фильмография артиста насчитывает более 70 работ.

Что известно о личной жизни

С первой супругой актер познакомился еще в молодости, встретив ее на одной из улиц Москвы. Свадьбу сыграли в 1988 году. В браке у них родились дочь Кристина и сын Джон. В 2013 году они развелись.

Вскоре Штефанко женился во второй раз. С будущей женой Анной его познакомили друзья. По словам артиста, с избранницей ему комфортно во всех отношениях.

Чем занимается сейчас

Штефанко принимает участие в сериале «Ци: Космические воины» режиссеров Энди Чэна и Джесси Керри.

Помимо съемок в кино, артист гастролирует по России, играя в различных спектаклях и пьесах. Ближайший спектакль «Авантюристка, или Как найти мужа» с участием Штефанко состоится 8 марта в городе Сосновый Бор (Ленинградская область).

Читайте также:

Израиль, драка с Шевченко, реанимация: куда пропал Николай Сванидзе

Что известно о смерти актера Игоря Капатова, который озвучивал Мишутку

Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 1 марта, видео, фото