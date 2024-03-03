Жена больного раком Карла III решила покинуть Англию Королева Камилла решила не отменять отпуск и улетает на море

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Король Карл III и Камилла, королева-консорт

76-летняя супруга британского короля Карла III Камилла решила не отменять запланированный отпуск и собирается улететь из Англии на море. Такое решение вызвало удивление у британцев, особенно учитывая недавно диагностированный у Карла III рак, у сообщает Daily Mail.

Как уточняет издание, Камилла отправится в теплые края на частном самолете. День перед вылетом королева посвятит общению с родными. Сообщение о том, что Камилла летит в отпуск, несмотря на тяжелую болезнь мужа, вызвало недоумение, однако, как утверждают инсайдеры, Карл III сам уговорил жену взять тайм-аут.

Он видит, что она измотана. Камилла больше всех беспокоилась о здоровье мужа, но ей также приходилось поддерживать напряженный график королевских мероприятий и быть рядом с Кейт, поскольку у нее тоже есть проблемы со здоровьем. Камилла заслужила отдых, — сообщила обозреватель The Sun Ингрид Сьюард.

При этом отпуск Камиллы продлится недолго — уже 11 марта она должна присутствовать на службе в честь Дня Содружества в Вестминстерском аббатстве. Уже сейчас понятно, что короля на этом событии не будет, он обратится к присутствующим по видеосвязи.

Ранее болезнь постигла еще одного члена британской монаршей семьи. Кенсингтонский дворец в январе сообщил, что супруге принца Уильяма Кейт Миддлтон сделали операцию. После этого она исчезла из публичного поля. Это дало повод для теорий заговора вокруг ситуации с Миддлтон. Поклонники королевской семьи считают странным, что она так долго не появляется на публике. Некоторые предположили, что причина кроется в скором разводе с принцем Уильямом, а Миддлтон таким образом показывает, что больше не намерена выполнять королевские обязанности.