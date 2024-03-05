Болеющего раком Карла III заметили в Лондоне DailyMail: Карл III прибыл в лондонскую резиденцию в хорошем настроении

Король Великобритании Карл III утром, 5 марта, прибыл в свою резиденцию Кларенс-Хаус в хорошем настроении, сообщает DailyMail. Отмечается, что монарх продолжает лечение от рака и не исполняет общественные обязанности.

Как сообщает издание, 75-летний мужчина продолжает работу с государственными бумагами. Другие члены королевской семьи взяли на себя общественные обязанности.

О наличии у Карла III онкологического заболевания стало известно в начале февраля. Во время госпитализации из-за доброкачественного увеличения простаты врачи обнаружили у монарха рак.

В Букингемском дворце тогда сообщили, что 75-летний король отложит работу с общественностью, но продолжит исполнять государственные обязанности. По данным СМИ, на публичных мероприятиях его будет заменять принц Уильям.

Ранее британская газета Daily Express сообщила, что в стране разработан план «Менайский мост», в котором прописан порядок действий после смерти короля Карла III. Согласно документу, первым о кончине монарха узнает премьер-министр Великобритании. После этого соответствующее объявление сделают в эфире телеканала BBC. Затем будет провозглашен новый король Великобритании — старший сын Карла III принц Уильям. Его жена Кейт Миддлтон станет королевой-консортом.