Карл III нашел себе замену на публичных мероприятиях из-за рака The Times: Карл III в связи с болезнью передаст часть полномочий принцу Уильяму

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Карл III

Принц Уэльский Уильям возьмет на себя некоторые публичные обязанности короля Великобритании Карла III в связи с тем, что его отцу диагностировали онкологическое заболевание, передает газета The Times. По ее данным, сын монарха вынужден раньше срока вернуться из небольшого отпуска, чтобы приступить к выполнению не только своих обязанностей, но и заменить короля на некоторых публичных мероприятиях.

Как стало известно газете, Уильям планировал уйти в так называемый отпуск для ухода за супругой, принцессой Кейт, которая перенесла операции на брюшной полости. В Букингемском дворце сообщали, что глава Соединенного Королевства отложит свои публичные обязанности, но продолжит исполнять государственные, а также не оставит работу с документацией.

Карл III решил обнародовать свой диагноз, чтобы не допустить слухов и оказать поддержку тем, кто борется с раком. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, подчеркнули в Букингемском дворце.

В январе Карл III успешно перенес операцию после обнаружения у него увеличенной простаты, его состояние оценивалось как «хорошее». Монарха госпитализировали в лондонскую клинику 26 января для лечения связанных с увеличением предстательной железы проблем.