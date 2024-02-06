«Такого в истории еще не было»: покинет ли Карл III трон и кто его заменит

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У короля Великобритании Карла III обнаружили рак. 75-летний монарх отложит работу с общественностью, но продолжит исполнять государственные обязанности, сообщили в Букингемском дворце. Британские СМИ уже активно обсуждают, насколько серьезно болен король. Сможет ли Карл III продолжить все свои дела, кто заменит его в случае смерти и отрекались ли от престола из-за болезней современные монархи — в материале NEWS.ru.

Что известно о болезни Карла III

По сообщению Букингемского дворца, онкологическое заболевание у короля Карла III обнаружили во время недавней госпитализации из-за доброкачественного увеличения простаты. Согласно официальным данным, монарх уже начал лечение.

«Его Величество решил поделиться своим диагнозом, чтобы предотвратить спекуляции, и в надежде, что это поможет пониманию со стороны общества всех тех, кто во всем мире страдает от рака», — добавили в Букингемском дворце.

Карл III продолжит заниматься государственными делами и официальной бумажной работой во время амбулаторного лечения. Монарх надеется как можно скорее вернуться к полноценной общественной деятельности, уточнили в Букингемском дворце.

Карл III стал королем Великобритании после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Она скончалась в сентябре 2022 года после 70 лет правления. Коронация Карла III состоялась в мае 2023-го в Вестминстерском аббатстве.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Похораны королевы Елизаветы II

Сможет ли Карл III исполнять свои обязанности

Журналисты The Guardian сомневаются, что 75-летний Карл продолжит исполнять ряд обязанностей с таким диагнозом. Как упомянули авторы материала, монарх «приступил к своей новой работе через десять лет после того, как большинство мужчин выходят на пенсию».

По словам журналистов, диагностированный рак — это гораздо серьезнее больной спины Карла III и перелома большого пальца из-за неосторожного обращения с молотком. Заболевание обнаружили у короля «как раз в тот момент, когда он стал знаменитым и его популярность стала расти», пишет газета.

Кто займет престол после Карла III

Согласно закону о престолонаследии, после Карла III королем станет его старший сын принц Уильям. В беседе с NEWS.ru руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева высказала сомнение в том, что монарх отречется от престола из-за болезни. «В истории британской монархии ранее не было таких случаев», — напомнила Ананьева.

В 2013 году в закон о престолонаследии внесли поправки. Например, теперь пол не играет роли при определении следующего монарха. Таким образом, в соответствии с законом после Уильяма на трон смогут претендовать его дети от Кейт Мидлтон: принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи. Второй сын короля Великобритании принц Гарри находится лишь на пятом месте в списке потенциальных монархов, за ним стоят в очереди его сын и дочь от Меган Маркл.

Брат Уильяма живет с семьей в США, куда они переехали после того, как в январе 2020 года отказались от исполнения королевских обязанностей. 31 марта Гарри и Меган официально сложили полномочия и лишились титулов их королевских высочеств. Узнав о болезни отца, принц принял решение прилететь в Великобританию.

«Герцог Сассекский говорил с королем о его диагнозе и поедет в Соединенное Королевство, чтобы увидеться с ним, в ближайшие дни», — сообщило агентство PA со ссылкой на источник.

Как к Карлу III относятся подданные

Согласно результатам опроса Ipsos, деятельность Карла III как короля положительно оценивают 51% респондентов, а негативно — 9%. В Британском Содружестве наций к монарху относятся примерно так же. Например, в Канаде его уровень поддержки составил 60%, в то время как у королевы Елизаветы II этот показатель был 82%.

Британцы ожидали от Карла III нехарактерной для монарха активности, предположила ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк в разговоре с NEWS.ru. По ее мнению, пока «король остался верен традиции». «Монарх выполняет исключительно церемониальные функции. В этом пока главный итог деятельности Карла III», — считает она.

Эксперт Ананьева напомнила еще об одном факте из биографии монарха, который может влиять на отношение подданных к нему. «Его действительно не очень любят. Во-первых, он, конечно, не обладает харизмой. Во-вторых, за ним тянется история с принцессой Дианой. У них был несчастный брак, измены. Это своего рода мелодрама», — отметила она.

Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Карл III

Кто отрекался от престола из-за болезни в XXI веке

В современной истории есть примеры, когда монархи отказывались от трона из-за проблем со здоровьем. Например, в январе 2024-го такое решение приняла королева Дании Маргрете II. Она правила 52 года, но из-за тяжелой операции на спине уступила престол сыну — 55-летнему наследному принцу Фредерику.

По схожей причине в июле 2013 года от престола отрекся 79-летний король Бельгии Альберт. «Я понимаю, что мой возраст и состояние здоровья больше не позволяют мне выполнять свои обязанности так, как я хотел бы. Принц Филипп хорошо подготовлен к тому, чтобы стать моим преемником», — заявил он.

В 2014 году сложил полномочия и испанский король Хуан Карлос I де Бурбон. Сам он говорил, что этот шаг необходим «для преодоления и исправления ошибок прошлого». Как сообщил премьер-министр Испании Мариано Рахой, король отрекся от престола из-за состояния здоровья, которое сильно ухудшалось. По данным главы кабмина, в последние годы правления монарху сделали несколько операций на тазобедренном суставе.

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