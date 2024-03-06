Филипп Киркоров: последние новости 6 февраля, пост о Пугачевой, слухи, суд

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров удалил из соцсетей пост, посвященный Алле Пугачевой. Какие еще последние новости о поп-короле известны сегодня, почему Мосгорсуд отклонил его иск в отношении Департамента городского имущества правительства Москвы?

Как Киркоров отреагировал на новую песню Пугачевой

Клип на новую песню народной артистки СССР Аллы Пугачевой «Не беспокойся за меня» появился в Сети несколько дней назад. Ролик выложил ее муж, юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

После этого Филипп Киркоров в микроблоге опубликовал различные кадры, на которых он либо находится в одиночестве, либо рядом с Примадонной. На одном из фрагментов поп-король дарит цветы бывшей супруге, стоя перед ней на коленях.

«Первое воскресенье весны... По доброй традиции Аллы Пугачевой — ВЕСНУ РАЗРЕШАЕМ! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню. Спасибо авторам — Константину Губину за музыку и Алле за такой проникновенный текст. С праздником! Пой, Алла! Люблю», — написал Киркоров.

Однако спустя время артист певец удалил из соцсетей пост с упоминанием Примадонны. Причина неизвестна.

Фото: Gennadii Usoev/Global Look Press Филипп Киркоров и Алла Пугачева

Почему Киркоров проиграл суд о кадастровой стоимости жилплощади на Арбате

Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова в отношении департамента городского имущества правительства Москвы. Поп-король хотел уменьшить размер земельного налога, для чего оспаривал кадастровую стоимость квартиры.

Исходя из данных картотеки московских судов, отказ в удовлетворении его иска датирован 4 марта 2024 года. Речь идет о жилплощади в районе Арбата. Площадь квартиры составляет 537 кв. метров.

Певец намеревался убедить судей в том, что кадастровая стоимость апартаментов значительно отличается от установленной департаментом городского имущества города Москвы, и размер налога на нее должен быть иным.

Какие шоу с Киркоровым выйдут в ближайшее время

10 марта на канале ТНТ состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Филипп Киркоров.

Помимо этого, на НТВ была показана реклама передачи «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России поборются Филипп Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

«Всего будет 10 участников, каждый из них вносит 2 млн рублей в общий призовой фонд, таким образом, главный приз составит 20 млн рублей, большая часть которого будет потрачена в благотворительных целях», — сообщается на сайте НТВ.

24 февраля Киркоров принял участие в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым.

Также музыкант остался в жюри шоу «Маска». Премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

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