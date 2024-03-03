«Даже если душа в крови»: Киркоров обнародовал новую песню Пугачевой Киркоров опубликовал новую песню Пугачевой в первое воскресенье весны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филипп Киркоров в Telegram-канале опубликовал новую песню Аллы Пугачевой. Певец поблагодарил коллегу, назвав трек потрясающим. Он также выразил благодарность автору музыки Константину Губину и отметил, что текст песни написала сама певица. По его словам, стихи получились очень проникновенными.

Первое воскресенье весны... По доброй традиции весну разрешаем! Весна всегда в твоей душе, в твоем сердце, в твоем творчестве. Спасибо за такую новую потрясающую песню в канун твоего юбилея, — написал Киркоров.

Певица не раскрывала, кому именно посвящена песня. Текст содержит огромное количество метафор, а сама Примадонна заявляла, что композиции станут ее подарком поклонникам к приближающемуся юбилею.

Не беспокойся за меня, не смотри тревожно вслед. Крылья выдали давно, но выдали пока билет. Не беспокойся за меня, мои силы в твоей любви. Ничего не хочу менять, даже если душа в крови, — говорится в песне.

До этого Алла Пугачева опубликовала новый пост, в котором призвала поклонников не унывать. Примадонна написала, что 3 марта приходится на первое воскресенье весны, а также на праздник «желтых цветов». Поздравление певица сопроводила своей фотографией крупным планом.