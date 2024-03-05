Галкин, замужество в 51 год, аборт: как живет звезда «Интернов» Пермякова

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова прославилась благодаря сериалу «Интерны», в котором сыграла роль медсестры Любы. Какие последние новости выходили об артистке, что известно о ее личной жизни, как ей удалось похудеть?

Чем известна Пермякова

Светлана Пермякова родилась 17 февраля 1972 года в Перми. Окончила Пермский государственный институт искусства и культуры.

Пермякова была актрисой Пермского ТЮЗа, также выступала с местными командами КВН, дойдя до Высшей лиги.

В 2010 году артистка снялась в сериале «Интерны», который принес ей популярность. Также Пермякова играла в проектах «Домработница», «Большая ржака», «Свидетели», «Zомбоящик», «Дылды», «Нина», «Истории большой страны» и других.

Всего в фильмографии актрисы более 30 работ.

Помимо этого, Пермякова вела программы «Полный привет», «Три рубля», «ШКАФ», «О самом главном» и другие. Также участвовала в проекте «Стиляги-шоу» с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Что известно о личной жизни Пермяковой

В программе «Судьба человека» Светлана Пермякова признавалась, что в молодости встречалась с женатым мужчиной по имени Александр. В 22 года она сделала аборт.

В 2008 году Пермякова вышла замуж за арт-директора Евгения Бодрова. Брак продлился месяц. В передаче «Секрет на миллион» артистка рассказывала, что рассталась с Бодровым из-за того, что он злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. Кроме того, мужчина был болен СПИДом, от которого умер в 2014 году.

«Я даже хотела родить от него ребенка, используя современные технологии, которые позволяют очистить отцовский материал. Я абсолютно лояльна и толерантна к инфицированным людям, потому что никто из нас не застрахован. Слава богу, что сейчас существует терапия, которая позволяет прожить долгую жизнь», — делилась она.

После этого актриса встречалась с продюсером Максимом Скрябиным, который был младше ее на 19 лет. От него Пермякова родила дочь Варвару. В 2015 году пара рассталась, но спустя время решила воссоединиться.

В 2022 году Пермякова узаконила отношения со Скрябиным.

«Это событие наконец-то настало, я его очень долго и сильно ждала. Представляете, 51 год? Мне не стыдно говорить свой возраст. Мне очень хотелось белое свадебное платье. И вот наконец-то на мне это красивое свадебное платье. Я думаю, вы за меня порадуетесь!» — рассказала звезда «Интернов».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Пермякова и Максим Скрябин, 2012 год

Как Пермяковой удалось похудеть

Светлана Пермякова признавалась, что до похудения весила 90 кг при росте 165 см. При этом за два месяца ей удалось похудеть на 12 кг.

Актриса рассказывала, что занималась спортом и уменьшила объем порций. По ее мнению, еды должно быть столько, чтобы она свободно помещалась в кулак.

«Мошенники этот момент не упустили. В какой-то момент люди активно начали заваливать сообщениями. Они спрашивали меня о чудо-таблетках, операциях, ягодах Годжи и зеленом кофе, которые я якобы пила, чтобы похудеть. То ли все вместе, то ли по отдельности — версий было много. Но все они ложные. Я не прибегала ни к одному „суперсекрету“, которые продавали мошенники от моего имени. Я худею без препаратов, без изнурительных тренировок и голоданий. Важно заставить себя идти к цели, изменить режим, отношение и образ жизни, а самое главное — полюбить себя, гордиться и наслаждаться собой», — делилась Пермякова.

Чем сейчас занимается Пермякова

Светлана Пермякова продолжает творческую деятельность.

В 2021 году она приняла участие в шоу «Звезды в Африке». В 2022 году вернулась в третий сезон проекта под названием «Битва сезонов».

Сейчас Пермякова задействована в постановках «Слишком женатый артист», «Просто бэби, или Любовь по-французски», «Феноменальный успех», «Палата бизнес-класса», «Клара, деньги и любовь», «Свидание на четверых», «Валентинов день» и «Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов».

В 2023 году актриса снялась в проектах «На Рубле без рубля», «Одна дома» и «Иван Васильевич меняет все». В скором времени также должен выйти сериал «Крепостные» с ее участием.

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