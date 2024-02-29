Больница, переезд в пансионат, дочь: как сейчас живет Лариса Голубкина

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина в последнее время пропала с экранов. Как она живет сейчас?

Чем известна Голубкина

Лариса Голубкина родилась 9 марта 1940 года в Москве. В 1959 году она окончила Московское музыкальное педагогическое училище, дирижерско-хоровое отделение, затем поступила в ГИТИС на отделение музыкальной комедии.

Голубкина дебютировала в кино в 1962 году в картине «Гусарская баллада». Эта роль сразу принесла ей известность.

«На „Гусарской балладе“ я могла бы ехать всю жизнь, но меня интересует настоящее. Хочется узнать, сколько еще потяну. А раньше я смотрела на дам преклонного возраста и думала: „Ну зачем они выходят на сцену?“» — рассказывала актриса.

Также она снималась в проектах «Дайте жалобную книгу», «Как Вас теперь называть?..», «Сказка о царе Салтане», «Встреча в Останкино», «Вместе с Дунаевским», «Идеальная пара», «Златые горы» и других.

Всего в фильмографии Голубкиной на данный момент 26 работ.

Что известно о личной жизни Голубкиной

Лариса Голубкина состояла в отношениях со сценаристом Николаем Щербинским-Арсеньевым. В 1973 году она родила дочь Марию Голубкину, которая впоследствии тоже стала актрисой. Родство приписывали сценаристу, хотя он сам в интервью заявлял, что не имеет отношения к ее рождению.

В 1977 году Голубкина вышла замуж за актера Андрея Миронова. Они были вместе до смерти Миронова, которая случилась в 1987 году.

После женитьбы артист удочерил дочь Голубкиной и воспитывал ее.

Фото: Aleksandr Sternin/Global Look Press Андрей Миронов

«Он очень любил известных теток, он сам рассказывал. Смешно, конечно. Но я точно знаю, что, если бы позволила себе открыть рот, наша семейная жизнь не сложилась бы. Дело в отношениях мужчины и женщины. Как только женщина начинает говорить, что она не лыком шита, — все! Так что приходилось выкручиваться: принимать гостей, содержать дом в чистоте и при этом ездить отрабатывать концерты», — делилась актриса.

Чем сейчас занимается Голубкина

Лариса Голубкина последний раз снималась в кино в 2016 году — тогда вышла картина «Ка-де-бо» с ее участием.

В 2022 году она раскрыла, что отказывается от участия в публичных мероприятиях из-за проблем со здоровьем. Голубкина переехала в подмосковное учреждение с медицинским обслуживанием.

«Я уже лет семь, с 2015 года, живу в этом пансионате. Как называется это место? А зачем кому-то это знать. Не хочу, чтобы меня телевидение здесь выслеживало. Это не принудиловка, но мне 82 года, и тут лучше. Дочка вот сейчас приедет навестить. Мы погуляем и пообедаем», — рассказывала артистка.

В 2023 Голубкина сообщила, что упала в больнице и повредила ногу.

«Жива-здорова. В больницу попасть невозможно без собственного желания, мне нужно было проверить, какой у меня гемоглобин, лейкоциты, сколько у меня кальция. И я просто упала. Ну, видите как — вчера объявили о смерти Верочки (актриса Вера Васильева. — NEWS.ru), и Борисова (актриса Вахтанговского театра Юлия Борисова. — NEWS.ru) умерла, и Мирошниченко. Заодно решили: может и Голубкина помрет. Кто-то первый должен сообщить об этом», — говорила она.

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