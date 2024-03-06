Пугачева и Галкин: последние новости 6 февраля, возвращение в РФ, скандалы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин, Алла Пугачева

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) начал свой гастрольный тур по Литве, а певица Алла Пугачева стала причиной проблем ее дочери Кристины Орбакайте. Какие известны последние новости о семье артистов сегодня?

Для чего Пугачева записала танец под украинскую песню

Алла Пугачева на днях разместила в личном блоге ролик, на котором изображена во время прогулки на яхте. Кадры были под украинскую песню «Ой, на горе два дуба». Артистка сняла себя на фронтальную камеру, улыбаясь и пританцовывая.

Своим поведением Алла Пугачева пытается «подлить масла в огонь», заявил в беседе с NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его мнению, таким образом исполнительница решила проверить реакцию россиян и «поиздеваться».

«Мне кажется, что Пугачева пытается подлить масла в огонь. Украинские народные песни — острая, злободневная тема. Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная», — отметил продюсер.

Как Пугачева навредила Орбакайте

Музыкальный критик Сергей Соседов в интервью NEWS.ru заявил, что певица Кристина Орбакайте попала в западню из-за своей матери Аллы Пугачевой и пытается усидеть на двух стульях.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Кристина Орбакайте

«Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остается делать? Мать подалась во все тяжкие, несет ахинею, чтобы не потерять деньги на Западе, чтобы не закрыли все счета. И что, Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать ни была, отрекаться от нее категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню», — сообщил Соседов.

Почему Галкин оскорбляет российских артистов

В концертную программу Максима Галкина входят шутки о российских артистах. Так, во время концерта в США он назвал певцов Григория Лепса, Олега Газманова, Ларису Долину и Надежду Бабкину «кооперативом „Судорога“», подчеркнув, что их возраст в среднем превышает 70 лет.

Продюсер Павел Рудченко считает, что комик высказывается с критикой в адрес поддерживающих решения властей России артистов, поскольку завидует их успеху.

«Галкин — один из тех, кто брызжет желчью в сторону коллег-артистов из России, которые сейчас не только не пострадали, но и улучшили материальное положение, увеличили количество концертов в РФ. [У этих артистов] нет концертов, их творчество не нужно никому, кроме тех, кто занял такую же позицию», — сказал Рудченко NEWS.ru.

Где сейчас Пугачева и Галкин

Максим Галкин накануне дал концерт в Вильнюсе. В социальных сетях артист опубликовал видео со своего выступления, продемонстрировав полный зал зрителей и поблагодарив их за внимание к его творчеству. В ближайшее время комик останется в Литве, а затем отправится с концертами в Сербию и Израиль.

Точное местонахождения Аллы Пугачевой неизвестно. Артистка редко делится моментами личной жизни в социальных сетях. Также певица не уточнила, где было сделано видео во время прогулки на яхте. После отъезда из России супруги с детьми, двойняшками Лизой и Гарри, жили в Израиле, однако в конце октября переехали на Кипр. Позднее семья артистов не сообщала о своих планах перебраться в другую страну на постоянное место жительство.

Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва» Алла Пугачева, Максим Галкин

Информации о возможном возвращении Пугачевой и Галкина в РФ в ближайшее время не было, также они не сообщали о планах приехать в Москву.

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