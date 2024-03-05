«Издевка»: названа причина танца Пугачевой под украинскую песню Продюсер Рудченко: украинскими танцами Пугачева решила поиздеваться над Россией

Фото: Социальные сети

Алла Пугачева

Танцем под украинскую народную песню «Ой, на горе два дубка» певица Алла Пугачева «пытается подлить масла в огонь», рассказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко. По его словам, исполнительница решила проверить реакцию россиян. Он отметил, что публикация звезды с такой музыкой в соцсетях — «обыкновенная издевка».

Мне кажется, что Пугачева пытается подлить масла в огонь. Украинские народные песни — острая, злободневная тема. Эта народная песня не принадлежит какому-то запрещенному артисту типа Данилко и ему подобным. Она просто подливает масла в огонь и смотрит на реакцию. Издевка обыкновенная. Но в самой украинской культуре, культуре украинского народа не вижу ничего плохого, — сказал Рудченко.

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