«Попала в западню»: Соседов описал положение Орбакайте из-за Пугачевой Критик Соседов: Орбакайте хочет усидеть на двух стульях из-за Пугачевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте попала в западню из-за своей матери Аллы Пугачевой и пытается усидеть на двух стульях, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его словам, дочь за мать не отвечает, но при этом нельзя полностью прекратить общение с Примадонной.

Маму ей инкриминируют? Дочь за мать не отвечает. Она хочет усидеть на двух стульях, а что ей еще остается делать? Мать подалась во все тяжкие, несет ахинею, чтобы не потерять деньги на западе, чтобы не закрыли все счета. И что Орбакайте нужно отречься от матери? Она должна порвать с ней все связи? Это было бы дурно. Какой бы мать не была, отрекаться от не категорически нельзя. Поэтому она и помалкивает. Кристина попала в западню, — сказал Соседов.

Музыкальный критик считает, что концерт Орбакайте в Санкт-Петербурге был продан, поэтому он и состоялся. По мнению Соседова, певица «ничем и никому не насолила».

Концерты могут отменяться, когда не проданы билеты или их продано мало. Тогда организаторам не выгодно проводить мероприятия себе в убыток. Проще раздать деньги тем, кто купил билеты и прикрыть концерт. Стало быть, в Санкт-Петербурге концерт Орбакайте был продан, поэтому его провели. Орбакайте ничем и никому не насолила, — добавил Соседов.

3 марта во время концерта в Санкт-Петербурге Орбакайте упала на сцене. Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте. Во время исполнения композиции «Я не отдам тебя никому» певица наступила на подол украшенного стразами балахона. На помощь артистке пришли охранники.

В конце февраля стало известно, что Орбакайте планирует выступить перед участниками специальной военной операции на Украине. Источник отметил, что представитель артистки решает вопрос о передаче билетов на концерт военным. Также певица ответила на слухи о своем переезде из России, заявив, что никуда не уезжала и живет здесь.