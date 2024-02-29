Орбакайте после «отмены» в России может выступить перед бойцами СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте может выступить перед участниками специальной военной операции, рассказал источник издания «Абзац». По его словам, она готова сделать это в свой следующий приезд в Россию.

Представитель Кристины Орбакайте рассказал мне, что она готова посетить наших военных в лечебных учреждениях. Если ей сейчас это предложат, она не откажется, — сказал он.

Источник отметил, что сейчас представитель артистки решает вопрос о передаче билетов на концерт военным. По его словам, «артистка любит родину» и хочет поддержать ее в этот непростой период.

Ранее сообщалось об отмене концертов Орбакайте сразу в нескольких городах: во Владивостоке, Иркутске и Красноярске. Продюсер Леонид Дзюник в свою очередь призывал не травить Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты. Он добавил, что от этого страдают рядовые зрители и творческий коллектив певицы. Дзюник добавил, что певица давно «самостоятельная единица» и никогда не высказывалась против СВО.

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что карьера певицы Кристины Орбакайте в России может завершиться. По его мнению, отмена концертов артистки, учитывая наличие у нее гражданства США, вполне закономерна.