В России отменили еще один концерт Кристины Орбакайте ТАСС: концерт Орбакайте во Владивостоке отменен по решению организаторов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Владивостоке отменили концерт заслуженной артистки России Кристины Орбакайте, он была запланирован на 19 марта, сообщает ТАСС. По имеющимся данным, решение было совместно принято организаторами выступления и концертным залом Fesco Hall, где должно было состояться мероприятие, после заявлений активистов патриотической организации.

Концерт отменен. Мы сами приняли такое решение — площадка и организатор, — сообщили в Fesco Hall.

Там уточнили, что также анонсированный на сайте площадки концерт Дианы Арбениной запланирован в другом месте — на "«Фетисов арене». Собеседник агентства отметил, что у двух площадок единая система билетов и что будет со вторым концертом, «сейчас организатор решит».

В среду, 7 февраля, с просьбой не проводить концерты Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной к организаторам обратился мэр Владивостока Константин Шестаков. Основанием послужило требование общероссийского общественного движения «Культурный фронт России», активисты которого призвали к отмене выступлений артисток в городе.

Ранее стало известно, что концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске и Красноярске, отменены. Певица планировала выступать в Красноярске 7 марта, а в Иркутске — 12 марта. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство».

Музыкальный критик Сергей Соседов предположил, что карьера певицы Кристины Орбакайте в России может завершиться. По его мнению, отмена концертов артистки, учитывая наличие у нее гражданства США, вполне закономерна.