«Справедливое возмущение»: Соседов допустил крах карьеры Орбакайте Соседов допустил завершение карьеры Орбакайте из-за отмены концертов в России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Карьера певицы Кристины Орбакайте в России может завершиться, предположил в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, отмена концертов артистки на фоне ее гражданства США вполне закономерна.

Законодательство нужно менять, для меня это очевидно. Как следствие, справедливое возмущение россиян и отмена концертов. Тем более в нынешнее время, когда Америка является нашим врагом. Получается, что артистка зарабатывает в России деньги, а потом уезжает и тратит их в Америке, покупая дорогие вещи, виллы, квартиры. В такой ситуации ее карьера в России действительно может завершиться, — сказал Соседов.

Критик отметил, что считает странным допустимость двойного гражданства в России. По его мнению, это должно быть разрешено только в исключительных случаях, ввиду экстраординарности самой биографии человека. Например, продолжил Соседов, как это было с ведущим Владимиром Познером — он родился во Франции, жил долгое время в США и только потом приехал в СССР. Однако, подчеркнул эксперт, в биографии Кристины Орбакайте ничего примечательного нет.

Ранее стало известно, что концерты Орбакайте, которые должны были пройти в Иркутске и Красноярске, отменены, заявил организатор мероприятий Оганнес Тухманян. Он напомнил, что Орбакайте должна была выступать в Красноярске 7 марта, а в Иркутске — 12 марта. Официальные причины отмены концертов не раскрываются, однако предполагается, что они связаны с недовольством членов организации ветеранов «Боевое братство».