Продюсер призвал прекратить «травлю» Орбакайте в России Экс-продюсер «Тату» Дзюник назвал травлей отмену концертов Орбакайте

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кристина Орбакайте

Продюсер Леонид Дзюник в разговоре c NEWS.ru призвал не травить Кристину Орбакайте и не отменять ее концерты. Он добавил, что от этого страдают рядовые зрители и творческий коллектив певицы. По его мнению, винить ее только за то, что она является дочерью Аллы Пугачевой, нельзя.

Люди разные. Есть Юлия Чичерина, у нее характер такой бойцовский. Она с самого начала на Донбасс ездила. Кристина Орбакайте не может, как Чичерина. Что ее за это, травить? — возмутился Дзюник.

Продюсер отметил, что певица давно «самостоятельная единица» и никогда не высказывалась против СВО. Дзюник обратил внимание, что при отмене концертов Орбакайте страдают обычные люди, которые заплатили деньги за билеты и ждали шоу, а также большой творческий коллектив артистки.

У меня есть друзья — Московский современный художественный театр под руководством Владимира Александровича Стеклова. Им не нужен никакой пиар, они давно ездят на Донбасс к нашим ребятам. Поймите, душа должна рваться. Но если человек не может это делать, не надо устраивать травлю, — призвал Дзюник.

Ранее стало известно, что Орбакайте осталась без директора в России. Работавший с артисткой Александр Качан отказался от сотрудничества с ней.