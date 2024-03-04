Орбакайте ответила на слухи о переезде из России Певица Орбакайте опровергла слухи о своем отъезде из России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Певица Кристина Орбакайте опровергла слухи о своем отъезде из России. Отвечая на вопрос корреспондента LIFE.ru, надолго ли она вернулась, артистка заявила, что никуда не переезжала и «здесь живет».

Я здесь живу, — отметила Орбакайте.

Как уточняет издание, после этого охранники оттеснили корреспондента в сторону. Они также попросили не задавать артистке провокационные вопросы.

До этого появилась информация, что Орбакайте в конце зимы 2023 года уехала в США вместе с мужем и дочерью. Сообщалось, что певица живет в Нью-Йорке в элитном комплексе Майами.

Накануне во время концерта в Санкт-Петербурге Орбакайте упала на сцене. Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте. Во время исполнения композиции «Я не отдам тебя никому» певица наступила на подол украшенного стразами балахона. На помощь артистке пришли охранники.

В конце февраля стало известно, что Орбакайте планирует выступить перед участниками специальной военной операции на Украине. Источник отметил, что представитель артистки решает вопрос о передаче билетов на концерт военным. По его словам, «артистка любит родину» и хочет поддержать ее в этот непростой период.