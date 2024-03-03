Во время концерта в Санкт-Петербурге певица Кристина Орбакайте упала на сцене, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте.

По данным канала, во время выступления она почеркнула, что рада видеть зрителей в важный для ее семьи день. Отмечается, что в первое воскресенье весны ее мать Алла Пугачева обычно принимала дома гостей и получала от них в подарок желтые цветы.

Telegram-канал «Фонтанка» уточнил, что Орбакайте во время исполнения композиции «Я не отдам тебя никому» наступила на подол украшенного стразами балахона. На помощь певице бросилась охрана.

Снимайте его!потребовала она.

Охранники избавили Орбакайте от плаща, под которым оказался другой концертный наряд.

На днях Telegram-канал Mash информировал, что в Санкт-Петербурге администрация поселка Усть-Ижора купила 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский» на сумму в миллион рублей. По информации канала, под давлением общественности и на фоне массовой отмены ее выступлений в разных городах России чиновникам пришлось отменить свой праздник.

Ранее источник издания «Абзац» рассказывал о намерении Орбакайте выступить перед участниками специальной военной операции в лечебных учреждениях в свой следующий приезд в Россию.