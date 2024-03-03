Во время концерта в Санкт-Петербурге певица Кристина Орбакайте упала на сцене, сообщил Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в БКЗ «Октябрьский» на Лиговском проспекте.
По данным канала, во время выступления она почеркнула, что рада видеть зрителей в важный для ее семьи день. Отмечается, что в первое воскресенье весны ее мать Алла Пугачева обычно принимала дома гостей и получала от них в подарок желтые цветы.
Telegram-канал «Фонтанка» уточнил, что Орбакайте во время исполнения композиции «Я не отдам тебя никому» наступила на подол украшенного стразами балахона. На помощь певице бросилась охрана.
Снимайте его! — потребовала она.
Охранники избавили Орбакайте от плаща, под которым оказался другой концертный наряд.
На днях Telegram-канал Mash информировал, что в Санкт-Петербурге администрация поселка Усть-Ижора купила 300 билетов на концерт Кристины Орбакайте в БКЗ «Октябрьский» на сумму в миллион рублей. По информации канала, под давлением общественности и на фоне массовой отмены ее выступлений в разных городах России чиновникам пришлось отменить свой праздник.
Ранее источник издания «Абзац» рассказывал о намерении Орбакайте выступить перед участниками специальной военной операции в лечебных учреждениях в свой следующий приезд в Россию.