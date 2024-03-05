Продюсер раскрыл, почему Галкин постоянно оскорбляет российских артистов Продюсер Рудченко: Галкин оскорбляет уехавших из РФ артистов за их успехи

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Юморист Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) высказывается с критикой в адрес поддерживающих решения властей России артистов, поскольку завидует их успеху, заявил продюсер Павел Рудченко в комментарии NEWS.ru. По его словам, у Галкина аудитория заметно уменьшилась.

Галкин — один из тех, кто брызжет желчью в сторону коллег-артистов из России, которые сейчас не только не пострадали, но и улучшили материальное положение, увеличили количество концертов в РФ. [У этих артистов] нет концертов, их творчество не нужно никому, кроме тех, кто занял такую же позицию, — сказал Рудченко.

Подобное поведение продюсер отметил за Лаймой Вайкуле и Наргиз Закировой. По его словам, у тех звезд, кто сейчас за рубежом, все очень плохо и им «остается только создавать инфоповоды на осуждении пророссийски настроенных артистов».

Ранее владелец «Русской медиагруппы» Владимир Киселев заявил, что многие российские звезды отказываются от участия в сборных концертах, если узнают, что на одной сцене с ними окажется певец SHAMAN. Киселев пояснил, что артисты видят неискренность исполнителя на сцене. Он обвинил певца в том, что тот является «кремлевским продуктом», но при этом никак не помогает армии.