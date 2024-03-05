Садальский, отказ покидать РФ, монастырь: как сейчас живет Ольга Гобзева

Фото: Игорь Агеенко/ТАСС

Ольга Гобзева

Актриса Ольга Гобзева прославилась благодаря ролям в фильмах «Однажды двадцать лет спустя», «Фокусник» и «Портрет жены художника». Что известно о карьере и личной жизни артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Ольга Гобзева

Ольга Гобзева родилась в марте 1943 года в Москве. Учась в средней общеобразовательной школе, она посещала театральную студию при доме пионеров и выступала с литературными концертами. В 1966 году окончила ВГИК и была принята на службу в Театр киноактера.

Дебют Гобзевой в кино состоялся в студенческие годы в короткометражном фильме «Эй, кто-нибудь!», однако узнаваемость к ней пришла после съемок в картине «Мне 20 лет» Марлена Хуциева.

Гобзева отказывала режиссерам, если их творческие взгляды не совпадали, а также не соглашалась сниматься, если роль противоречила ее моральным принципам. За годы карьера актриса появилась в главных и эпизодических ролях в фильмах «Старый дом», «Ехали в трамвае Ильф и Петров», «Дом у кольцевой дороги», украинской драме «Господи, прости нас грешных» и других. Всего в фильмографии артистки порядка 50 работ.

Что известно о личной жизни Гобзевой

Сразу после окончания ВГИКа Ольга Гобзева вышла замуж за актера Ираклия Хизанишвили. Они прожили вместе около 10 лет. По словам актрисы, одной из причин их развода стала нелюбовь супруга к России.

Со вторым мужем актером Валерием Мартыновым она познакомилась на съемочной площадке кинофильма «Каждый день доктора Калинниковой». Их брак продлился 14 лет, в нем родился сын Святослав. Наследник не пошел по стопам родителей и окончил факультет журналистики.

Фото: Игорь Агеенко/ТАСС

Почему Ольга Гобзева ушла в монастырь

Ольга Гобзева в 1991 году приняла монашеский постриг в Свято-Введенском женском монастыре, с 1992 года она является инокиней Русской православной церкви. Артистка признавалась, что после пострига испытала шок, вдобавок появились слухи о том, что ее приняли в монастырь «по блату».

«Меня постригли. Был шок. То есть в глубине души я понимала: происходит что-то правильное и глубокое. На внешнем уровне это воспринималось иначе. Кто-то решил, что артистку постригли по блату. Но по блату такое не происходит», — рассказала она MK.RU.

По словам артистки, она никогда не жалела о своем выборе и считает естественным ее переход из актерства в «новую жизнь».

Что Гобзева говорила об отъезде из России

Ольга Гобзева не видит свою жизнь ни в какой стране, кроме России. Она считает, что любой россиянин в эмиграции будет тосковать по родине.

«Отъезд трагичен для русского человека. Я не могу понять, как можно покинуть свою страну. Допустим, у меня отец — пьяница, а мама — наркоманка, или они мелкие жулики. Но это мои родители, моя родина», — говорила она.

Чем сейчас занимается Ольга Гобзева

Ольга Гобзева продолжает служить церкви, ездит в паломнические туры, помогает одиноким людям и редко появляется на публике. В 2022 году актер Станислав Садальский поделился редким фото с ней, когда инокиня Ольга посетила памятный вечер в честь артиста Юрия Богатырева.

Последний раз артистка появлялась на телевидении в апреле прошлого года в программе «Прямой эфир», посвященной Киево-Печерской лавре.

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