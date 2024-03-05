Киркоров проиграл суд о кадастровой стоимости жилплощади на Арбате Мосгорсуд отклонил иск Филиппа Киркорова о кадастровой стоимости квартиры

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Мосгорсуд отклонил иск певца Филиппа Киркорова в отношении Департамента городского имущества правительства Москвы. Артист намеревался уменьшить размер земельного налога, для чего оспаривал кадастровую стоимость квартиры.

Согласно данным картотеки московских судов, отказ в удовлетворении его иска датирован 4 марта 2024 года. Речь идёт о жилплощади в районе Арбата. Площадь квартиры составляет 537 кв. метров. Артист намеревался убедить судей в том, что кадастровая стоимость апартаментов значительно отличается от установленной Департаментом городского имущества города Москвы, и размер налога на неё должен быть иным.

Ранее продюсер исполнителя Сергей Лавров заявил, что гонорар певца после участия в «Голой вечеринке» остался прежним. Так, стоимость выступления артиста и сейчас составляет порядка 10 млн рублей. Сведения о том, что Филипп скатился в цене и готов работать за $50 тысяч, а то и $30 тысяч, Лавров назвал выдумками. Он также подчеркнул, что за такие скромные суммы народный артист Российской Федерации не выступал никогда.