Филипп Киркоров: последние новости 2 марта, гонорар, репетиция, Салехард

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров не выступит на мероприятии в честь Дня оленевода на Ямале. Где сейчас певец, какие последние новости о поп-короле 2 марта?

Почему Киркоров не выступит на Ямале

Киркоров не будет выступать на концерте по случаю празднования Дня оленевода на Ямале, сообщила пресс-служба администрации Салехарда. Городские власти заявили, что организаторы не планировали приглашать каких-либо эстрадных исполнителей.

«Отвечаем сразу всем! Про выступление Киркорова на празднике оленеводов в Салехарде! Нет! Не будет! И не рассматривался такой вариант!» — сообщили в администрации города.

Главной целью праздника является сохранение и развитие культуры и традиций народов Крайнего Севера, подчеркнули в салехардской мэрии. День оленевода будут отмечать в Салехарде 23–24 марта. Ближе к этой дате опубликуют и программу мероприятий.

Какие видео с Киркоровым появились в Сети

В Сети появились видео репетиций Киркорова и певицы Валерии. Опубликованные вырезанные фрагменты являются частью новогоднего шоу. На них, предположительно, Валерия и Киркоров исполняют песню из фильма «Барби». На сцене также разворачивается момент из кинокартины в исполнении танцоров.

Известно, что 31 декабря Киркоров не появился в «Новогодней ночи» на Первом канале. На телеканале «Россия» также решили обойтись без поп-короля, которого убрали из «Новогоднего голубого огонька». Также из шоу было вырезано выступление Лолиты Милявской.

«Барби и Кен, которых мы заслужили. В Сеть слили репетицию номера Киркорова и Валерии, которых вырезали из новогоднего шоу», — пишет Telegram-канал «Самые сливки».

Изменился ли гонорар Киркорова после «голой» вечеринки

Киркоров не менял стоимость своих выступлений после скандала с его участием в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом в беседе с PROZvezd заявил продюсер Сергей Лавров.

По его словам, певец не снижал ценник после скандала, оставив сумму своего гонорара в размере 10 млн рублей. Киркоров, однако, взял перерыв длиной в два месяца, но он может вернуться на сцену и отправиться в большой тур уже ближе к лету, считает продюсер.

«После того как он вошел не в ту дверь, злые языки стали говорить, что Филипп скатился в цене и готов работать за $50 тыс., а то и $30 тыс. Это все выдумки — он никогда не ездил за такие деньги», — заявил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Что за слухи об отношениях Киркорова и Хайдарова

Известный пластический хирург Тимур Хайдаров рассказал Telegram-каналу SHOT, что он подвергается травле в социальных сетях на фоне смерти московского продюсера и бизнесмена Петра Гаврилова после операции в его клинике. По словам врача, в Сети о нем распространяют слухи, в частности, о якобы близких отношениях с Киркоровым (ЛГБТ-движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Мне уже сообщили, что в Сеть начали запускать слух, якобы я и Киркоров — любовники, я нахожусь в огромном шоке», — сказал Хайдаров.

Где сейчас Киркоров

Артист продолжает участвовать в различных музыкальных и развлекательных шоу. На канале ТНТ 10 марта состоится премьера реалити-шоу «Сокровище императора», одним из участников которого стал Киркоров.

Помимо этого, на НТВ была показана реклама программы «Звезды» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. За звание самой смешной звезды России будут бороться Киркоров, Александр Ревва, Марина Федункив, Алексей Чумаков, Дмитрий Маликов, Джиган, Денис Дорохов, Мигель и другие.

Также 24 февраля Киркоров появился в шоу «Конфетка» ТНТ, спев в дуэте с народным артистом России Николаем Басковым. Кроме того, исполнитель остался в жюри шоу «Маска», премьера пятого сезона состоялась 18 февраля на канале НТВ.

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