Появился трейлер «Онегина»: кого сыграл Добронравов, снялся ли Безруков Появился трейлер фильма «Онегин» с Добронравовым в главной роли

Фото: «Атмосфера Кино»

Денис Прытков и Виктор Добронравов

В Сети появился трейлер фильма «Онегин». О чем будет этот фильм, кого сыграл Виктор Добронравов и снялся ли Сергей Безруков?

О чем фильм «Онегин»

Судя по трейлеру, сюжет картины не отступает от созданного Александром Пушкиным в романе в стихах «Евгений Онегин». Уставший от светской жизни дворянин Евгений Онегин уезжает в деревню, где намерен вести спокойный и размеренный образ жизни, отличный от столичного.

В имении дядюшки Онегин знакомиться с Владимиром Ленским, который получил немецкое образование, является романтической натурой, «поклонником Канта» и «поэтом».

«Сперва взаимной разнотой

Они друг другу были скучны;

Потом понравились; потом

Съезжались каждый день верхом

И скоро стали неразлучны.

Так люди (первый каюсь я) От делать нечего друзья», — так Пушкин описал дружбу молодых людей в романе.

Далее следует знакомство с семье Лариных, письмо Татьяны и объяснение в саду, ее именины, танец с Ольгой, трагичная дуэль Ленского и его друга, отъезд Онегина, переезд Татьяны в Москву, бал, письмо Онегина и отказ девушки на предложение дворянина.

Как рассказали создатели картины, подготовка к съемкам заняла больше года, а сценарий дорабатывался в течение нескольких лет. 27 августа Кинокомпания братьев Андреасян объявила о старте съемок экранизации романа Пушкина. Зрителям пообещали «адаптированную под современную искушенную аудиторию экранизацию», в которой сохранили «тональность и колорит оригинала».

Кто сыграл в фильме «Онегин»

Реплики персонажей являются цитатами из романа. Соответственно, «доброго приятеля» и «молодого повесу» и заглавного героя — Онегина, — сыграл Виктор Добронравов. Актер рассказал, что готовился к роли на протяжении 10 лет.

«Я впервые в жизни готовился к роли десять лет, потому что в театре Вахтангова в 2013 году мы выпустили спектакль Римаса Туминаса „Евгений Онегин“, с которым мы объехали весь мир с большим успехом. И я пустил корни, как говорится, в этот материал уже давно, но кино — это совсем другой мир», — рассказал артист.

По его словам, характер, представленный в фильме, разительно отличается от сыгранного Добронравовым в театральной постановке.

Фото: «Атмосфера Кино» Лиза Моряк в роли Татьяны

Партнершей Добронравова стала Лиза Моряк, примерившая образ Татьяны Лариной. Ольгу Ларину сыграла Татьяна Сабинова, а мать девушек — Алена Хмельницкая. В образе друга Онегина Владимира Ленского предстал Денис Прытков. Кроме того, в картине сыграли Алексей Гришин, Татьяна Лютаева, Ольга Тумайкина, Александр Яцко и другие.

Роль рассказчика отдали Владимиру Вдовиченкову. Он признался, что его «не отпускали мысли о том, как кто-то рискнул ввязаться в это путешествие».

«Когда от лица поэта говоришь какие-то сакральные слова, которые знает каждый в нашей стране, это непередаваемо!» — рассказал артист.

Актер Сергей Безруков, который в 2000-х сыграл русского поэта в фильме «Пушкин: Последняя дуэль», не заявлен в касте картины. Пользователи уже выразили сожаление по этому поводу.

«Почему Вдовиченков, а не Безруков? Вернули бы ему былую славу, чего уж!» — написали в комментариях.

Рейтинг ожидания картины, согласно данным «Кинопоиска», находится на уровне 83%.

Фото: «Атмосфера Кино» Владимир Вдовиченков

Когда «Онегина» покажут в кино

Премьера фильма запланирована на 7 марта 2024 года. Прокатчиком ленты выступит компания «Атмосфера кино».

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