Составлен список уехавших знаменитостей, которых лишили заработков в России

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/Global Look Press

Максим Галкин

Совет Федерации одобрил закон о запрете размещать рекламу у иноагентов, а спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил также лишить этих граждан заработка на авторских правах. Кто из знаменитостей останется без дохода в России?

Что известно о законе о запрете рекламы у иноагентов

Совет Федерации 6 марта одобрил закон о запрете размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. Это касается как физических, так и юридических лиц. Соответствующие изменения будут внесены в федеральный закон «О рекламе». Решение касается любых платформ: сайтов, блогов и страниц в социальных сетях. Вместе с тем будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы, принадлежащие спикерам со статусом иностранного агента.

Эффективность закона оценил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он заявил, что после того как документ вступит в силу, иностранные агенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов.

«Кто-то уже объявил о закрытии проекта, другие — сокращают штаты своих редакций. Прогнозируется, что в результате вступления закона в силу иноагенты лишатся от 50% до 80% всех своих рекламных доходов. А это, по мнению экспертов, за прошлый год составило порядка 5 млрд рублей», — сообщил он.

Володин также рассказал, что в Госдуму поступают предложения о запрете гонораров артистам и писателям, признанным иноагентами и выступающим против проведения спецоперации.

«Недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счёт наших граждан», — отметил парламентарий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Семен Слепаков

Кто из знаменитостей подпадает под закон о запрете рекламы

Под новый закон о рекламе подпадают признанные иноагентами в России комики Максим Галкин, Семен Слепаков, Михаил Шац и Руслан Белый, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич, глава коллектива «Ногу свело» Максим Покровский, музыкант Борис Гребенщиков, актриса и телеведущая Татьяна Лазарева, артистка Яна Троянова, актеры Артур Смольянинов и Анатолий Белый, певица Земфира, исполнитель Егор Бортник, известный как Лева из «Би-2», а также режиссер Александр Роднянский. Все они вошли в перечень иноагентов после начала СВО и на настоящий момент не проживают на территории России.

Также рекламу не смогут размещать на своих площадках в социальных сетях признанные иноагентами солист группы Little Big Илья Прусикин, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), рэпер Noize MC и его коллеги Оксимирон (Мирон Федоров), Алишер Моргенштерн и Face (Иван Дремин).

Доходов с рекламы лишится и блогер Юрий Дудь (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По данным Telegram-канала SHOT, он потеряет до 70% всех своих рекламных гонораров после вступления в силу обновленного закона. Как сообщает источник, только на платформе YouTube Дудь рискует потерять около 100 млн рублей.

Журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) также подпадает под закон о запрете рекламы. Он сообщил, что уже был вынужден уволить значительную часть своих сотрудников, поскольку из-за новых правил у него не будет возможности платить людям зарплату.

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