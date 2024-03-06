«Понимаю, что без СВО было бы очень плохо»: где сейчас актер Андрей Соколов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Соколов

Народный артист России Андрей Соколов активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о личной жизни актера и его мнении о спецоперации?

Чем известен Соколов

Андрей Соколов родился 13 августа 1962 года в Москве. После окончания школы он поступил в Московский авиационно-технологический институт (МАТИ) и получил диплом по специальности «инженер-механик по производству летательных аппаратов из неметаллов».

После окончания МАТИ Соколов пошел учиться в Щукинское училище. В кино он дебютировал в 1987 году в картине «Она с метлой, он в черной шляпе».

Также Соколов снимался в проектах «Маленькая Вера», «Раз, два — горе не беда!», «Искусство жить в Одессе», «Палач», «Холодная осень», «Мечты идиота», «Сыскное бюро „Феликс“», «Зал ожидания», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...», «Чайка», «Оттепель», «Поцелуй Сократа», «Я больше не боюсь», «Блудный сын», «Аманат», «Храм» и других. Всего в фильмографии артиста более 80 работ.

«Актерская профессия подразумевает, хочешь ты этого или нет, некую публичность. Плох тот актер, который не хочет, чтобы его знали все. В этом даже заключается отчасти смысл профессии, потому что в стол не наиграешь, играть надо для людей. Если говорить о моем „выстреле“, о „Маленькой Вере“, то я в то время приходил в училище в восемь утра и уходил полпервого ночи, чтобы успеть на последний поезд метро. Мы пахали как папа Карло, и у нас было правильное воспитание, что готовность актеров нарабатывается, как у спортсменов. Спортсмен должен быть в тонусе, актер тоже. Это та профессия, которая не позволяет расслабляться и курить бамбук. Хотя иногда очень хочется», — делился Соколов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Андрей Соколов

Что известно о личной жизни Соколова

По данным СМИ, с 2000 по 2001 год Андрей Соколов был женат на актрисе Евгении Гусевой. Однако сам актер эту информацию не подтверждал.

В 2010 году он женился на модели по имени Ольга. В браке родилась дочь София, однако в 2015 году супруги расстались.

Артист отмечал, что у них с дочерью есть общее увлечение — кино.

«Мы с Сонькой на „Чебурашку“ ходили, когда фильм вышел. Очень понравился и мне, и ей. Это отличное семейное кино. На „Вызов“ тоже вместе ходили. Посыл у фильма правильный», — рассказывал Соколов.

Актер также признавался, что после развода не теряет надежды найти себе спутницу, с которой сможет создать союз.

Что Соколов говорил о спецоперации

Андрей Соколов поддержал проведение спецоперации.

«Я — русский, и я вырос в этой стране и, наверное, умирать буду здесь», — комментировал актер в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

По его мнению, для проведения СВО «было очень много предпосылок». Соколов отметил, что решение о начале спецоперации было сложным и далеко не каждый глава государства смог бы пойти на такой решительный шаг.

«Я прекрасно понимаю, что, если бы этого не произошло, там было бы очень плохо», — добавил артист.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Что Соколов говорил о Пугачевой и других уехавших артистах

По мнению Андрея Соколова, народная артистка СССР Алла Пугачева уехала из России из-за испуга.

«Если разбираться детально, то все живые люди, кто-то мог и правда по-человечески испугаться», — предположил актер.

Также Соколов заявил, что не видит смысла обсуждать мотивы артистов, уехавших из России. Таких людей артист считает предателями.

«Предатели нигде не нужны, поэтому критика критике рознь. Когда тебе делают хирургическую операцию на животе, не время хирургу говорить о том, какие ему лекарства пить потом. Надо сейчас делать, а потом уже думать, что и как будет дальше», — пояснил он.

Чем сейчас занимается Соколов

Андрей Соколов продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Не так живи, как хочется», «Люболь», «Пижама на шестерых», «Tout Paye, или Все оплачено», «Разыскивается Карлсон», «Старомодная комедия», «Мама», «Железяка, или „Училка“ из недалекого будущего», «Пролетая над гнездом кукушки», «Доходное место» и «Бывшие».

В 2023 году артист снялся в сериале «Родные люди». В скором времени также должны выйти проекты «Стюардесса» и «Десять дней до весны» с его участием.

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