Нагиев, тайная свадьба, «Чикатило»: как сейчас живет актер Дмитрий Власкин

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Власкин активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

Чем известен Власкин

Дмитрий Власкин родился 22 октября 1989 года в Москве. В 2014 году окончил Школу-студию МХАТ.

Когда Власкин поступил в театральный вуз, его мама тоже начала учиться в театральном, став впоследствии режиссером.

В кино артист дебютировал в 2013 году в сериале «Студия 17». Также он снимался в проектах «Физрук», «В созвездии Стрельца», «Красный», «Призрак Опера», «Молодежка. Лед и пламя», «Кухня. Война за отель», «Маша», «Номер один», «Чикатило», «Письмо на фронт», «Стриптизеры», «Такси под прикрытием» и других.

Всего в фильмографии Власкина более 30 работ.

Что известно о личной жизни Власкина

Первой женой Дмитрия Власкина была актриса Александра Кузенкина, которая училась с ним в параллельной группе в Школе-студии МХАТ. Пара поженилась в 2014 года, развелась — в 2017 году.

Развод артисты не афишировали, поэтому новость о свадьбе Власкина с актрисой Анной Бегуновой, которая появилась в 2018 году, стала для его поклонников неожиданностью.

«Личная жизнь, потому и называется личной. О ней никто не должен знать, кроме тебя, самого близкого человека и родных. Вот и все», — объяснял артист.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Власкин и Анна Бегунова

В 2019 году у Власкина и Бегунова родилась дочь Лукерья. Также актер хорошо общается Федором — сыном Бегуновой от прошлых отношений.

«Если можно как-то описать что такое чистое, кристальное счастье, то, наверное, это оно и есть. Не могу сказать, что что-то сильно поменялось в моем ощущении мира. Все-таки у меня уже есть опыт общения с Федей. Он мне, конечно, неродной, но я считаю его своим сыном. Отношусь абсолютно равноценно как к дочери, так и к нему. Есть, пожалуй, единственная перемена: теперь, чтобы побыть с самим собой и с супругой выдается время только по вечерам, когда все спят. Лукерья эдакий себе на уме человечек, который, видно, будет рвать и терзать этот мир. Если она чего-то хочет, то обязательно добьется, даже не сказав ни слова», — признавался Власкин.

Что Власкин говорил про Нагиева

Дмитрий Власкин снимался вместе с Дмитрием Нагиевым в сериалах «Физрук» и «Чикатило».

«Я не перестану говорить о том, как я его люблю и уважаю. Когда я его вижу, мое сердце начинает биться быстрее, а настроение поднимается. Он может ничего не говорить, а я буду просто кайфовать от того, что нахожусь рядом с ним. Сам не могу поверить, что говорю это, надеюсь, он когда-нибудь это прочитает. Конечно, работа с ним — это потрясающе. Мне нравится, что он не лезет в твою „кухню“, но может дать тебе маленькие подсказки, которыми ты воспользуешься, потом похвалить тебя, а через секунду закатать под плинтус какой-нибудь шуткой, причем действительно смешной. И даже если она оскорбительна, ты не обижаешься, потому что его манера общения и ирония очаровательны. Я бы очень хотел еще с ним поработать, надеюсь, мне это удастся», — делился актер с изданием «7дней.ру».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Чем сейчас занимается Власкин

Дмитрий Власкин продолжает творческую деятельность. Сейчас он задействован в постановках «Красавец мужчина», «Остров сокровищ», «Инспектор пришел», «Три Ивана», «Мадам Рубинштейн» и «Старший сын».

В 2023 году артист снялся в проектах «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Быть», «Сама виновата?» и «Законник». В скором времени также должны выйти сериалы «Тень Чикатило» и «Я ничего не помню» с его участием.

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