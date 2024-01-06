Первый канал, молчание, слухи об отъезде из РФ: где сейчас Дмитрий Нагиев

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/АГН «Москва»

Дмитрий Нагиев

Телеведущий Дмитрий Нагиев вернулся к съемкам в российских сериалах спустя год после перерыва в карьере, который взял весной 2022 года. Как сейчас живет артист, что известно о его новых проектах?

Почему Нагиев взял паузу в карьере в 2022 году

В 2022 году Нагиев отказался от участия в нескольких проектах, в том числе и программах Первого канала. Актер был ведущим шоу «Голос», однако в версии «60+» его заменила актриса Лариса Гузеева, а детскую программу стала вести телеведущая Яна Чурикова. Главный продюсер музыкального и развлекательного вещания Первого телеканала Юрий Аксюта заявил, что Дмитрий Нагиев покинул проекты из-за творческого перерыва.

В феврале 2023 года Нагиев отказался вести премию телеканала МУЗ-ТВ. Журналистка Ксения Собчак связала уход артиста с телевидения со спецоперацией. По ее словам, такая работа несет определенный риск введения западных санкций, как следствие — арест счетов за границей и запрет въезда в ряд стран.

«Поэтому на Первом Нагиеву пошли навстречу: пока не подставляем, но и не увольняем. Нагиева, как и Урганта, не увольняют. Просто дают отдохнуть. До лучших времен», — сообщила Собчак.

Чем сейчас занимается Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев несколько лет подряд играет главную роль в театральной постановке «Кыся». Согласно афише, со спектаклем артист планирует выступать и в 2024 году. Артист по-прежнему является амбассадором МТС и снимается в рекламах бренда.

В прошлом году актер вернулся к активным съемкам в кино. С ним вышли фильмы «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» и «Эскортница», а также сериал «Кино про бандитов». На настоящий момент Дмитрий Нагиев значится в актерском составе еще шести проектов, которые находятся на стадии производства.

В марте 2023 года артист появился на Первом канале. Он стал ведущим праздничного эпизода шоу «Две звезды. Отцы и дети». В новогодние праздники, 1 января, на федеральном канале также показали фильм «Свингеры» с участием Дмитрия Нагиева в главной роли, однако картина вышла под названием «Новогодние приключения».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Дмитрий Нагиев

Что сказал Нагиев в последнем интервью

В октябре 2023 года Дмитрий Нагиев за последние полтора года дал первое интервью, он ответил на вопросы искусственного интеллекта за рулем китайского автомобиля. Запись была сделана для рекламы иномарки.

«Для меня это некое время осмысления — мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить, слишком долго я молчал. Но мне не особенно интересно, что там с кем происходит», — сказал Нагиев.

С нейросетью актер обсудил съемки и умение отказывать. Отвечая на вопрос о будущем, артист пожелал следующим поколениям сменить «странный путь» на тропу любви, доброты и счастья. Актер также объяснил, почему в один момент пропал из медиапространства.

«Столько интересных, сложных, поучительных и гадких событий происходит, что на сегодняшний день я немного приостановил свое общение в социальных сетях. Как, впрочем, вы обратили внимание, и в медийном пространстве», — объяснил артист.

Планирует ли Дмитрий Нагиев покидать Россию

В июне 2023 года появились слухи об отъезде Дмитрия Нагиева за границу, однако эту информацию «Абзацу» опровергла директор артиста Елена Шайкина.

«Дмитрий на месте. Откуда ему возвращаться, если он никуда не уезжал? Вы, наверное, плохо следите за его творчеством. Новые проекты идут один за другим, премьера за премьерой. Человек как работал в России, так и продолжает. Он не покидал Россию, не покидает и не планирует», — сообщила представитель артиста.

Шайкина считает, что выход проектов с участием Нагиева в прокат должен развеять домыслы окружающих об эмиграции артиста.

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