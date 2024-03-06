Одиночество, съемная квартира, пять разводов: где сейчас Анатолий Лобоцкий

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Анатолий Лобоцкий

Заслуженный артист России Анатолий Лобоцкий обрел популярность после выхода фильма Владимира Меньшова «Зависть богов» в 2000 году. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь актера, какие последние новости выходили о нем?

Чем известен Анатолий Лобоцкий

Лобоцкий родился в 1959 году в Тамбове. После окончания школы он поступил в местный институт культуры на режиссерский факультет. Получив диплом, актер переехал в Москву и со второй попытки прошел вступительные экзамены в ГИТИС на курс режиссера Андрея Гончарова, который в последующем пригласил артиста в труппу Московского академического театра имени Владимира Маяковского.

На сцене Лобоцкий играл в спектаклях «Леди Макбет Мценского уезда», «Жертва века», «Карлик» и других. В 90-е годы, когда театр переживал тяжелые времена, артист уволился, уехал из страны и пробовал сменить профессию, однако быстро осознал, что может заниматься только актерством, после чего вернулся в Россию.

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Спектакль «Обломов» в постановке Миндаугаса Карбаускиса

Анатолий Лобоцкий обрел популярность в 2000 году, сыграв главного героя в фильме «Зависть богов». В кадре он появился в откровенных сценах с актрисой Верой Алентовой. Позднее артист снялся во втором сезоне детектива «На углу у Патриарших» и в сериалах «Личная жизнь доктора Селивановой», «Адмиралъ», «Гадание при свечах», «Молодежка», «Старая гвардия» и других.

Что известно о личной жизни Лобоцкого

Первой женой Анатолия Лобоцкого была Надежда Смирнова, с которой он познакомился в студенческие годы в Тамбове. Они поженились после того, как избранница забеременела. В браке родился сын Станислав, но вскоре супруги развелись.

После развода артист жил гражданским браком с актрисой Еленой Мольченко, расставшись с которой женился на девушке по имени Наталья. Она была не из актерской среды и родила актеру дочь Анну. В следующий раз Лобоцкий связал себя узами брака с телеведущей Ольгой Ибрагимовой. У них есть общий сын.

В последний раз Анатолий Лобоцкий женился на актрисе Юлии Рутберг. Их брак также продлился недолго. В 2013 году артиста неоднократно видели в обществе актрисы Ирины Пеговой, с которой он играл в одном спектакле «Таланты и поклонники». Про их роман писали таблоиды, но сами артисты свои отношения никак не комментировали. В дальнейшем артист предпочел не связывать себя узами брака.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Юлия Рутберг с мужем - актером Анатолием Лобоцким и сыном Григорием

«Свобода — это то, что я ценю больше всего. Только моя свобода весьма приблизительно зависит от того, женат я или нет. Женщины пытались меня перевоспитывать. Но, как мне кажется, я из породы не особо поддающихся, даже, можно сказать, не поддающихся людей», — заявил он Whomanhit.

Как сейчас живет Анатолий Лобоцкий

Анатолий Лобоцкий в 65 лет служит в театре имени Маяковского, где задействован в пяти постановках. Также он гастролирует по России со спектаклем «Истории». Актер продолжает и кинокарьеру. В 2023 году он появился в фильме «Хоккейные папы», а в 2024-м состоялась премьера картины «Ночные кошки» с ним. На настоящий момент Лобоцкий снимается для ленты «Скрытые мотивы», которая находится в процессе производства.

Артист живет в Москве и на настоящий момент ни с кем не состоит в отношениях.

«Анатолий по-прежнему снимает квартиру на Серпуховке, загородный дом так и не построил и сейчас временно одинок. Он нормальный мужчина, и женщина наверняка ему нужна. Но почему-то в последние годы у него нет любимой», — рассказал «Экспресс газете» друг детства артиста.

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